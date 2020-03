Liverpool op zoek naar derde CL-finale op rij

Doelman Alisson is out met een heupblessure, maar Klopp kan wel opnieuw op zijn skipper Jordan Henderson rekenen. De aanvoerder zat even aan de kant met een hamstringblessure, maar is klaar om op het middenveld te bikkelen. Die strijdvaardigheid zal nodig zijn tegen de armada van Diego Simeone. Klopp verwacht dan ook Yannick Carrasco en ploegmaats voor elke morzel grond op Anfield zullen strijden: “Ik verwacht een heel volwassen Atletico hier. In elke linie hebben ze pakken ervaring, maar daar moeten we mee kunnen omgaan”, zei hij vooraf op de persconferentie. Liverpool had kansen in de heenmatch tegen de stugge Spanjaarden, maar onder meer Divock Origi verzuimde om die af te maken. Het doelpunt uit de heenmatch van Saul Niguez uitwissen is de eerste horde, voor het derde jaar op rij de finale Champions League bereiken is het hoofddoel nu de Premier League al een tijdje binnen lijkt te zijn.