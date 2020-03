Doku zegt neen tegen Ghana, straks Rode Duivel?

Wordt Jérémy Doku (17) de surprise van de chef bij de Rode Duivels? Volgende week maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de stage in Qatar (24 tot 31 maart). Voorlopig gaat die nog altijd door onlangs het coronavirus en de Anderlecht-tiener loopt in de kijker van de bondscoach.

Met het oog op zijn toekomst als international wees Doku alvast Ghana - het land van zijn roots - af. Onlangs was de Ghanese bondscoach Charles Akonnor in ons land. Ghana plaatste zich niet voor het WK 2018 en hoopt nu een nieuwe generatie te lanceren. Akonnor probeerde het RSCA-trio Luckassen-Amuzu en Doku te paaien voor een selectie tegen Soedan op 27 maart, maar alleen Luckassen liet de deur toen op een kier. Doku zei neen.

De flankaanvaller is al heel zijn leven Belgisch jeugdinternational (35 caps) en wil doorgroeien tot de Belgische A-kern. Nu Eden Hazard geblesseerd is, Verschaeren net weer fit is, Januzaj en Origi zich minder manifesteren en Lestienne uit vorm is, lijkt Jeremy Doku kans te maken op een selectie. Zo’n profiel hebben we niet.(jug)