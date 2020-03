Laatste Hawaïaanse prinses vecht voor haar fortuin

Abigail Kawananakoa, de laatste Hawaïaanse prinses en de eigenaar van een slordige 215 miljoen dollar, is al twee jaar verwikkeld in een juridische strijd om haar fortuin te mogen houden. Haar mentale geschiktheid om het fonds te beheren wordt in vraag gesteld door een voormalig advocaat en huishoudster.

De hoogbejaarde dame van 93 is de laatste telg van het Huis van Kawananakoa. In 2017 werd ze getroffen door een beroerte, en sindsdien staan haar capaciteiten om haar eigendommen te beheren ter discussie. Gisteren mocht de kranige dame haar zaak bepleiten in de rechtbank. Tijdens het verhoor voor de rechtbank haalde Kawananakoa vooral uit naar haar voormalige advocaat en huishoudster. Het was echter geregeld duidelijk dat haar geheugen haar in de steek liet. Een psychiater die haar eerder onderzocht, verklaarde al dat de vrouw niet meer geschikt was om haar portfolio nog te beheren. Als ze straks ook officieel niet geschikt wordt verklaard, zal er een voogd aangesteld worden om de Hawaïaanse erfenis te beheren. (nba)