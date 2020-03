Huiszoeking bij Staatsveiligheid

Vrijdag zijn er huiszoekingen geweest bij de Staatsveiligheid en het Comité I in het kader van een onderzoek wegens doodsbedreigingen. Ex-agent Nicolas Ullens de Schooten diende in de herfst van vorig jaar een klacht in wegens doodsbedreigingen en belaging tijdens het uitoefenen van zijn functie. Hij voerde toen onderzoek naar feiten van corruptie, witwas en criminaliteit in België en het buitenland. De klacht was gericht tegen Didier Reynders, intussen Europees commissaris voor Justitie en Mensenrechten, en diens medewerker Jean-Claude Fontinoy.

Er zijn toen twee onderzoeken geopend, een naar de beschuldigingen tegen Reynders en geleid door het parket-generaal van Brussel. Het andere onderzoek neemt alle andere beschuldigingen onder de loep, en wordt geleid door rechter Michel Claise. In het kader van dat laatste onderzoek vonden de huiszoekingen plaats.