Belg sterft nadat hij tegen boom skiet

Een 60-jarige Belg is maandag om het leven gekomen bij een skiongeval op de berg Kreuzjoch in Beieren. Dat melden Duitse media. De man was aan het skiën op de Hochalmweg bij Garmisch-Partenkirchen toen hij naast de piste belandde en tegen een boom botste, zo maakte de politie bekend. De skiër droeg een helm maar raakte toch zwaargewond aan het hoofd. Hij verloor het bewustzijn en werd nog met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis overgebracht. Daar is hij kort nadien overleden. (mkm)