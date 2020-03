Het ziekenhuis CHR Citadelle in Luik heeft een drive-in geopend om mensen te testen op het coronavirus. Mensen die door hun huisarts worden doorverwezen, rijden door de drive-in in de ondergrondse parking waar verplegers klaarstaan. De test wordt afgenomen terwijl de bestuurders achter hun stuur blijven zitten. “Op die manier hopen we de werklast voor de artsen te verminderen”, klinkt het bij het ziekenhuis.(cds)