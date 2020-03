Paus vraagt priesters om “zieken te bezoeken”

Paus Franciscus heeft priesters gevraagd om “de moed te hebben om naar buiten te gaan” en de mensen te bezoeken die besmet zijn met het coronavirus. Hij zei dat gisteren tijdens zijn ochtendmis. De oproep is wat vreemd, nu de Italiaanse regering vraagt om verplaatsingen te beperken en om alle contact met zieken te vermijden. Italië – het ergst getroffen land van Europa – is sinds maandagnacht volledig in quarantaine in een poging de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen.(wer)