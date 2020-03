Onderzoek naar “dubieus examen” voor luchtverkeersleider

De federale overheid laat onderzoeken of een examen voor kandidaat-luchtverkeersleiders bij Skeyes wel correct verlopen is. Dat bevestigt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Volgens de Gilde van Luchtverkeersleiders – een belangrijke personeelsorganisatie bij Skeyes - werd begin dit jaar een selectieprocedure plots ongeldig verklaard en opnieuw georganiseerd. Dat zou gebeurd zijn omdat de zoon van een directielid niet geslaagd was. De Gilde zegt over “voldoende bewijzen en getuigenissen te beschikken” om de klacht te staven. Er komt nu een onderzoek om na te kijken waarom van de procedure werd afgeweken. Volgens Skeyes zelf werd de herkansing georganiseerd net omdat het eerste examen niet volgens de geijkte procedure was verlopen.(wer)