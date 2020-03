In exitpolls van voorverkiezingen veel steun voor Joe Biden

Ex-vicepresident Joe Biden lijkt de meeste Democraten achter zich te krijgen in de voorverkiezingen van dinsdag. Er wordt in zes staten gestemd. De eerste exitpolls geven aan dat in Michigan en de staat Washington de helft van de ondervraagden “meer vertrouwen in Biden heeft dan in andere kandidaten om het land in crisis te leiden”. In de peiling krijgt zijn rivaal Bernie Sanders bij deze vraag drie van de tien ondervraagden achter zich.