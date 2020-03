De twee Nederlandse broers Alwin (22) en Roland Maas (23) moeten vrezen voor 10 maanden cel nadat ze overnacht hadden bij tuincentrum Pelckmans in Lommel. Het duo verstopte zich net voor sluitingstijd onder een tafel en zette hun avontuur op YouTube.

De broers, die in Overpelt wonen, waren niet aan hun proefstuk toe. Eerder drongen ze onder meer binnen in de Luminus Arena van Racing Genk en in de stadia van Standard Luik en Anderlecht. Ook de Colruyt ...