Biden stevent tijdens Democratische voorverkiezingen in Idaho af op winst, rivaal Sanders haalt North Dakota binnen

In de Verenigde Staten haalt oud-vicepresident Joe Biden volgens prognoses ook de bovenhand bij de Democratische voorverkiezingen in de staat Idaho. Dat meldden verscheidene Amerikaanse media.

Naast Idaho werden nog in vijf andere staten voorverkiezingen gehouden. In Michigan, Mississippi en Missouri won telkens Biden, terwijl zijn belangrijkste rivaal Bernie Sanders enkel de minst belangrijke staat North Dakota binnenhaalde, blijkt uit prognoses. Op de resultaten in de staat Washington is het nog wachten.