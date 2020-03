Trump roept zich uit tot winnaar in Republikeinse voorverkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar in alle zes voorverkiezingen van dinsdag bij de Republikeinen. Op Twitter heeft hij dinsdag (lokale tijd) de kiezers in de staten Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri en Mississippi bedankt voor hun steun.

In tegenstelling tot bij de Democraten, houden de Republikeinen enkel ‘pro forma’ voorverkiezingen. Binnen de partij is er geen ernstige uitdager voor Trump. Hij is dan ook zeker van de Republikeinse presidentskandidatuur voor de verkiezingen in november. In verschillende staten zijn de Republikeinse voorverkiezingen zelfs afgelast. Bij de voorverkiezingen die al plaatsvonden, won Trump zo goed als altijd met meer dan 90 procent van de stemmen.

Tweestrijd Biden-Sanders

Bij de Democraten zijn de voorverkiezingen intussen uitgedraaid op een tweestrijd tussen oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders. Biden kon de meeste van de zes voorverkiezingen op dinsdag winnen en ligt op kop. In juli beslissen de Democraten wie Trump in november zal uitdagen.