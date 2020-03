Professor stapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie naar Raad van State tegen eigen Universiteit Gent

UGent-professor J. P. stapt naar de Raad van State tegen zijn eigen universiteit. Dat schrijft De Morgen. Na beschuldigingen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik kreeg hij in 2017 een demotie - het tegenovergestelde van een promotie - te verwerken. Volgens zijn advocaat werd de correcte procedure niet gevolgd. Bovendien hangt oud-rector Anne De Paepe een klacht van laster en eerroof boven het hoofd.

P. is professor aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de UGent. Aan de basis van het geschil ligt een tuchtprocedure die toenmalig UGent-rector Anne De Paepe in 2016 in gang zette. In de zomer van dat jaar hadden verschillende media bericht over meldingen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door P., waarbij enkele anonieme bronnen getuigden.

Op non-actief gezet

De Paepe zette de professor op non-actief terwijl de tuchtprocedure liep. In het academiejaar 2017-2018 kon P. in alle stilte opnieuw aan de slag als ‘hoofddocent’, twee loonschalen lager dan zijn voormalige functie als ‘gewoon hoogleraar’.

In 2016 berichtte nieuwssite Apache dat er dertien klachten van personeelsleden geuit zijn tegen P. “Maar er is nooit één officiële klacht geweest”, zegt zijn advocaat Wim De Brock, die aangeeft dat de tuchtprocedure niet correct verlopen is. “Mijn cliënt is door de tuchtcommissie zowel in eerste als in tweede aanleg vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag in de seksuele sfeer. Dat staat expliciet in de beslissing.” Wel is P. veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag, los van de seksuele sfeer.

Ging unief boekje te buiten?

Volgens De Brock ging de universiteit haar boekje ook te buiten door P. langer dan één jaar op non-actief te plaatsen. “Zo’n ordemaatregel geldt voor zes maanden, en kan slechts eenmaal verlengd worden.” De UGent zelf wil voorlopig niets kwijt omdat het een lopende zaak betreft. Een definitieve uitspraak bij de Raad van State, waar het dossier al in september 2017 belandde, volgt wellicht een maand na de zitting.

LEES OOK. Tuchtcommissie UGent adviseert om prof te degraderen na klachten over seksuele intimidatie