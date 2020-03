Prins Harry trapt in val van Russen die zich voordien als Greta Thunberg: “De wereld wordt geleid door zieke mensen”

De wereld wordt geleid door enkele erg zieke mensen en het gaat veel beter met hem sinds hij het Verenigd Koninkrijk verlaten heeft. Dat heeft de Britse prins Harry verteld aan de telefoon tegen een bende Russische grappenmakers, die zich voordeden als Greta Thunberg en haar vader. Zij postten het fragment online. Dat meldt The sun.

Met open ogen trapte Harry (35) in de grap van de Russen Vladimir Kuznetsov en Alexei Stolyarov toen hij op oudejaarsavond en op 22 januari, telkens in zijn nieuwe woonst op Vancouver Island in Canada. De in Canada wonende YouTubers hadden eerder al Elton John, Recep Tayyip Erdogan en Bernie Sanders te pakken gehad, en ditmaal wilden ze de Britse prins in de val lokken.

Ze deden zich daarom voor als de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17) en haar vader Svante. Met succes: Harry toonde geen enkel wantrouwen en deed enkele opvallende uitspraken..

Over ‘Megxit’

Een van de onderwerpen die Harry nietsvermoedend aansneed, was het vertrek van zijn vrouw Meghan Markle en hij uit het Verenigd Koninkrijk. “Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het was de enige juiste. We leven nu volledig gescheiden van de koninklijke familie”, zei Harry. “Dat terugtrekken hebben we gedaan om mijn zoon te beschermen.”

Over klimaatverandering

Uiteraard kwam ook het klimaat ter sprake. Hij vergeleek de klimaatcrisis met een kikker die langzaam verbrandt in heet water. “De wereld is een plek met problemen, opgeven is heel belangrijk. Daarom is wat jullie doen zo bijzonder”, zei Harry. “Jammer genoeg wordt de wereld geleid door enkele heel erg zieke mensen waardoor het mensen zoals jullie en een jongere generatie zijn die het verschil zullen moeten maken.”

Volgens Harry moeten de mensen wakker worden. “De klassieke zaken die we al jaren doen, zijn niet genoeg gebleken. Tegen deze crisis zijn extreme maatregelen nodig. We hebben nood aan grote veranderingen die mensen choqueren, en dat schokeffect zal hen wakker schudden. Want op het einde van de dag zijn we allemaal kikkers die in heet water gezet worden en daar naar een kookpunt gaan zonder het te beseffen.”

Over Donald Trump

Daarna kwam ook een uithaal naar de Amerikaanse president. “Ik vind dat Donald Trump bloed aan zijn handen heeft omdat hij de steenkoolindustrie zo groot houdt in de VS. Dat heeft een groot effect op het klimaat en eilanden ver weg van de VS. We hebben die plekken bezocht: er zijn veel mensen wiens leven volledig verwoest is. Elke maand sterven er mensen door een natuurramp door de klimaatverandering. Er moet een grote internationale wet komen die presidenten ervan weerhoudt om bossen, de longen van onze aarde, te vernietigen en terug te grijpen naar brandstoffen en grondstoffen uit het verleden. Ik zie niet in hoe we anders kunnen vermijden dat dit een totale ramp wordt. Maar ik geloof erin dat alles mogelijk is. Als Donald Trump president van de VS kan worden, dan kan alles toch?”

Nog over Trump zei hij het volgende. “Hij is zo iemand die een ontmoeting met je regelt om er zelf beter uit te zien, maar elk serieus gesprek uit de weg gaat omdat hij toch weet dat je slimmer bent dan hij is.”

Over Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson was ook een gespreksonderwerp. “Een goede man”, noemt Harry hem. “Je kan echt wel doordringen tot zijn ziel en zijn vertrouwen winnen. Helaas draait hij al lang mee en hebben andere mensen zijn vertrouwen ook al gewonnen.”

Een officiële reactie vanuit het kamp van Harry kwam er niet op de grap. Bronnen binnen de koninklijke familie zeggen in Britse kranten dat het niet meer dan logisch is dat hij praat met iemand als Greta Thunberg.