Vlaamse rating hoger dan Belgische

Ratingbureau Fitch heeft Vlaanderen een ‘AA’-rating gegeven. Dat meldt een tevreden Vlaamse minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Meteen heeft Vlaanderen de hoogste rating van alle deelentiteiten in ons land én een hogere rating dan het federale niveau.

“Vlaanderen is in topvorm. Deze onafhankelijke AA-rating van Fitch bevestigt andermaal deze stelling”, reageert minister Diependaele. “De rating van Fitch kijkt ook naar de toekomst en toont dus aan dat we met Vlaanderen een solide meerjarenbegroting hebben opgemaakt. We zijn een investeringsregering zonder dat we de schulden naar de volgende generaties doorschuiven”.

Hij wijst op het positief effect op de geloofwaardigheid van de rating. Vlaanderen kan er tegen gunstigere tarieven mee lenen, het kan er schokken op de financiële en economische markten beter mee opvangen en kan makkelijker buitenlandse investeerders mee aantrekken.

De Belgische rating krijgt bij Fitch al langer de notering ‘AA-’ mee.