Agfa-Gevaert boekt verlies van 48 miljoen euro

Agfa-Gevaert heeft vorig jaar een nettoverlies van 48 miljoen euro in de boeken gezet. De beeldvormingsgroep uit Mortsel zag zijn omzet vorig jaar wel stijgen met 2,2 procent tot 2,24 miljard euro, maar presteerde daarbij wel licht onder de verwachting van analisten, die doorgaans op 2,27 miljard euro hadden gerekend.

Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op 124 miljoen euro, een daling van 3 procent ten opzichte van 2018.

Zorgenkind is de drukdivisie Offset Solutions. Volgens Agfa-Gevaert is de tak actief in “structureel achteruitgaande markten”. Zo is er “een sterke daling in de vraag naar analoge drukvoorbereidingstechnieken” en ondervindt de offsetindustrie ook de gevolgen van de dalende volumes van kranten en commercieel drukwerk, de prijsdruk en de hoge aluminiumkosten.

Bovendien verwacht de beeldvormingsgroep dat ook de epidemie met het nieuwe coronavirus een impact zal hebben op de resultaten van de offsetdruktak. Een groot deel van de de drukplaten wordt namelijk in China, waar de uitbraak begon, gemaakt. Daar is de productieketen verstoord.

Wegens de “tegenwind in de drukindustrie” neemt Agfa-Gevaert nu een “voorzichtigere houding aan”. Het boekt daarom voor de divisie een waardevermindering van 66,7 miljoen euro.

De overige divisies van Afga-Gevaert kenden een onderliggende winstgroei. “De komende kwartalen zullen we ons concentreren op onze acties om ons te wapenen tegen de tegenwind in de offsetindustrie. Voorts zullen we ervoor zorgen dat onze groeimotoren de kans krijgen om zich volledig te ontplooien”, aldus kersvers CEO Pascal Juéry.