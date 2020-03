Coronavirus: Vlaamse rusthuizen eisen compleet bezoekverbod

De Vlaamse rusthuizen vragen minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om – zoals in Brussel en Wallonië – het bezoek aan rusthuizen tijdelijk volledig te verbieden.

“Er zijn de voorbije dagen door de overheid extra maatregelen genomen om rusthuisbezoekers beter te beschermen tegen het coronavirus”, zegt Zorgnet Icuro, dat in Vlaanderen ongeveer de helft van de rusthuizen vertegenwoordigt.

“In het belang van onze bewoners – die tot de kwetsbaarste groep behoren – vinden we dat er nog strengere maatregelen nodig zijn”, zegt woordvoerder Lieve Dhaene. “Vandaar dat we er bij de bevoegde autoriteiten op aandringen de komende weken voor de rusthuizen een volledig bezoekverbod in te stellen, al zeker tot het einde van deze maand.”

In Wallonië is zo’n bezoekverbod al enkele dagen van kracht. Ook in Brussel is het bezoek aan rusthuizen zeer ernstig ingeperkt. In Vlaanderen beperkten de maatregelen zich tot dusver tot een strengere hygiëne, een betere toegangscontrole, recent ook een bezoekverbod voor -16-jarigen en het registreren van bezoekers.

Vanmiddag zit de rusthuissector samen met de Vlaamse overheid om een algemeen bezoekverbod te bespreken.

Dienstencentra gaan dicht

Wel is al beslist dat alle dienstencentra voor senioren – plaatsen waar bijeenkomsten of kaartnamiddagen voor senioren worden georganiseerd – vanaf donderdag de deuren zullen sluiten. Zonder vooruit te lopen op een eventueel bezoekverbod vroeg Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vanochtend ook aan iedereen die niet absoluut in een rusthuis moet zijn om zijn bezoek uit te stellen.