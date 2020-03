Blankenberge - Woensdagmorgen zijn twee zeehonden vrijgelaten in Blankenberge. Ze waren ziek en uitgeput aangespoeld en werden verzorgd in het Sea Life Centre in Blankenberge. Ondertussen zijn ze genoeg aangesterkt en werden ze terug vrijgelaten in zee.

De grijze zeehond die werd vrijgelaten was eigenlijk niet echt ziek.

Last van longwormen

“Hij lag gewoon uit te rusten op het strand maar mensen kwamen te dicht bij het dier. Dat kan stress veroorzaken en daardoor kan de zeehond koorts maken. Uit voorzorg hebben we hem dan maar opgevangen”, vertelt verzorger Jelle Vermassen. De gewone zeehond werd opgevangen omdat hij ziek was en last had van longwormen. Ondertussen zijn beide dieren voldoende aangesterkt om weer in zee te gaan, al rustte één van de dieren liever nog wat uit op het strand van Blankenberge.