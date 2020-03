“Dit komt niet meer goed voor Bernie”: Joe Biden zet stap naar Democratische nominatie, maar is hij de geschikte man?

De weg naar de Democratische nominatie voor het Amerikaanse presidentschap ligt helemaal open voor Joe Biden. Dat gevoel leeft nadat hij dinsdag opnieuw meer kiesmannen binnenhaalde dan Bernie Sanders tijdens de Democratische voorverkiezingen. Maar zal hij de tot op het bot verdeelde Democratische partij kunnen verenigen en zo Donald Trump verslaan, vragen experts zich af. “Eén ding is duidelijk: voor Bernie Sanders komt dit niet meer goed.”

Een week na Super Tuesday heeft Joe Biden opnieuw een mooie overwinning behaald tijdens de voorverkiezingen in Michigan, Idaho, Mississippi en Missouri. In North Dakota was Bernie Sanders de winnaar en ...