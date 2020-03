Erdogan houdt grenzen aan Grieks-Turkse grens open tot Europa “concreet antwoord” biedt op eisen

Turkije zal de grenzen met de Europese Unie openhouden, tot Brussel een “concreet antwoord” biedt op de Turkse eisen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd. In zijn toespraak haalde hij ook hard uit naar de Griekse autoriteiten en vergeleek hen met nazi’s.

Erdogan wil een Europese visumvrijstelling voor Turkse burgers, meer financiële steun, een voortzetting van de toetredingsonderhandelingen en een geactualiseerde douane-unie.

De Turkse president haalde in zijn toespraak ook uit naar de Griekse autoriteiten en vergeleek ze met nazi’s. “Er is geen verschil tussen wat de nazi’s deden en de beelden die tot ons komen van aan de Griekse grens”, zei Erdogan in een toespraak in Ankara. Sinds Turkije enkele dagen geleden de grenzen heeft opengesteld, zijn duizenden mensen richting de grens met Griekenland getrokken. Maar Griekenland houdt hen vooralsnog tegen met onder meer traangas.

Vier migranten gedood

Voorts zei Erdogan dat vier migranten waren gedood toen ze de grens met Griekenland probeerden over te steken. Hij noemde de Griekse autoriteiten ook “barbaars” en “onmenselijk”.

De EU had Erdogan vorige week van “chantage” met migranten beschuldigd en riep hem op de vluchtelingendeal uit 2016 na te komen. In die omstreden deal hadden de Turken zich geëngageerd om migranten en vluchtelingen op te vangen, in ruil voor Europese steun.

Erdogan ontvangt volgende week de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron op 17 maart in Istanboel. Een gesprek in Brussel tussen Erdogan en leiders van de Europese Unie over de crisis leverde maandagavond weinig op.