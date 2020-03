Vroege exit in Champions League en slechts achtste in de competitie: waarom het dit seizoen niet loopt bij Tottenham

Nee, dit wordt niet het seizoen van Tottenham Hotspur. Alderweireld en co. werden gisteren roemloos uitgeschakeld in de 1/8ste finales van de Champions League en ook in de eigen competitie valt er nog weinig te winnen. Zelfs Europees voetbal halen wordt moeilijk. Hoe is het na een fantastisch seizoen vorig jaar, met de Champions League-finale als hoogtepunt, zo ver kunnen komen?