Amnesty International bestookt ambassade van Saoedi-Arabië met golfballen

Activisten van Amnesty International hebben woensdag tijdens een guerilla-actie 500 golfballen in de voortuin van de ambassade van Saoedi-Arabië in Brussel gedropt. De symbolische actie is een directe verwijzing naar The Saudi Ladies International, het allereerste golftoernooi voor vrouwen in het land dat van 19 tot 22 maart plaatsvindt.

De mensenrechtenorganisatie ziet het sportevenement slechts als schone schijn en eist de directe vrijlating van activiste Loujain al-Hathloul.

Loujain al-Hathloul bijna twee jaar gevangen

De vrouwenrechtenverdedigster Loujain al-Hathloul zit nu al bijna twee jaar gevangen en moet binnen exact één week, op 18 maart, opnieuw voor de rechter verschijnen. Als activiste voerde ze campagne tegen het rijverbod voor vrouwen en voor de afschaffing van het mannelijk voogdijsysteem. Intussen mogen vrouwen in Saoedi-Arabië achter het stuur zitten, maar al-Hathloul blijft wel opgesloten zitten in de cel.

“Seksueel misbruikt”

In de eerste maanden van haar opsluiting werd Loujain zelfs seksueel misbruikt en ‘incommunicado’ opgesloten, dat wil zeggen zonder toegang tot familie of een advocaat”, vertelt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen

Volgende week organiseert Saoedi-Arabië een golftoernooi voor vrouwen, maar dat is volgens Amnesty nog steeds geen heuglijke gebeurtenis. In Saoedi-Arabië worden momenteel nog 13 vrouwenrechtenverdedigers vervolgd omwille van hun vreedzame betogingen. Vijf van deze vrouwen zitten nog steeds in gevangenschap. De acht andere activisten zijn vrijgelaten, maar riskeren nog altijd veroordeeld te worden voor hun strijd voor mensenrechten.

“Ze gebruiken dergelijke evenementen om hun imago op te krikken in het buitenland, terwijl vrouwenrechten nog steeds geschonden worden in Saoedi-Arabië”, besluit Van Welden.