Vintage Klopp: Liverpoolcoach animeert persconferentie na vraag over het coronavirus

Jürgen Klopp heeft het niet zo begrepen op vragen over het coronavirus. De excentrieke coach van Liverpool gaf in de aanloop naar het Champions Leagueduel tegen Atlético Madrid een bezorgde journalist lik op stuk. “Het maakt mij kwaad dat je mij de indruk geeft dat ik een probleem heb dat jij niet hebt.”

‘Schoenmaker, blijf bij je leest’, was de boodschap van Klopp. In zijn kenmerkende stijl snoerde de Duitser de Argentijnse journalist de mond op zijn vraag of de spelers geen risico lopen om besmet te raken. “Wij spelen gewoon voetbal, daar is niks speciaals aan. Als je écht bezorgd bent, vraag ik me af waarom je speciaal vanuit Madrid overgevlogen komt om hier die vraag te komen stellen. We moeten ons gewoon allemaal ongerust maken, omdat we allemaal tot dezelfde gemeenschap behoren.”

“Jouw job (als journalist, nvdr.) is om correct te informeren, wij moeten gewoon voetbal spelen. Hetgeen mij dan kwaad maakt, is dat je mij de indruk geeft dat wij een probleem hebben dat jij niet hebt. Terwijl iedereen gewoon in hetzelfde schuitje zit op dit moment.”

Foto: AFP

Toch kunnen Klopp en spelersgroep niet ontsnappen aan de maatregelen om de pandemie in te dijken. Spelers mogen bijvoorbeeld geen handen meer schudden. Hij ziet hier een “Wat we doen door niet de handen te schudden, is een signaal naar de buitenwereld sturen. Voor die 22 perfect gezonde spelers op het voetbalveld is het niet-schudden van de handen niet zo belangrijk. Het moment dat ook anderen buiten het voetbal ook die tekens gaan uitsturen, zitten we op dezelfde lijn. Dat is waarom we geen handen schudden.”

Geen expert

Klopp was niet aan zijn proefstuk toe met zijn . Ook na de uitschakeling in de FA Cup tegen Chelsea weigerde hij in te gaan op vragen over het coronavirus. “Het bevalt mij niet dat voor zo’n serieuze zaken de mening van een voetbaltrainer gevraagd wordt. De mening van bekende mensen is irrelevant, je moet op de juiste manier over de dingen praten. Een voetbaltrainer is niet de geschikte persoon. Politiek of het coronavirus… waarom vraag je dat aan mij? Ik draag een baseballpetje en heb een warrige baard ”, besloot hij met enige zelfspot.