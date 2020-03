Kom op tegen Kanker wil weten wat brede publiek denkt over levenseinde

Kom op tegen Kanker (KOTK) lanceert “het palliatief debat”. Van 11 maart tot 15 mei kan iedereen in Vlaanderen op de website hetpalliatiefdebat.be zijn ideeën delen. Er worden ook debatmomenten over heel Vlaanderen georganiseerd. Na de zomer vormen de resultaten van het debat de opstap voor gesprekken met de zorgsector.

“Palliatieve zorg wordt vandaag nog te vaak gestuurd door experten”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van KOTK. “We weten te weinig wat het brede publiek denkt over zijn levenseinde en dat van hun naasten. Daarom roepen we iedereen op om zijn stem te laten horen in het palliatief debat.”

Veel te laat

Vandaag sterven in België ongeveer 110.000 volwassenen per jaar. Zo’n 44.000 tot 82.500 van hen hebben baat bij palliatieve zorg. Tegen 2050 zal hun aantal zelfs oplopen tot 54.000 tot 101.000 mensen, zo wordt verwacht. Zij krijgen die palliatieve zorg gemiddeld pas tien dagen voor hun overlijden. Dat is veel te laat. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in twaalf verschillende landen waaraan onderzoekers van de End of Lifecare research group, verbonden aan de UGent en de VUB meewerkten.

Op basis van de ideeën die online met Kom op tegen Kanker gedeeld worden, wordt een tussentijdse nota opgesteld. Die nota zal de organisatie bespreken met experten en burgers tijdens een burgerforum, de avonden van de palliatieve zorg en een expertenworkshop. Daarnaast zal Kom op tegen Kanker samenzitten met de zorgsector om te bekijken welke verbeteringen haalbaar zijn en tegen wanneer. Kom op tegen Kanker zal de eindnota overhandigen aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

www.hetpalliatiefdebat.be

Ook patiënten met een aandoening zoals dementie of hartfalen kunnen op de website www.hetpalliatiefdebat.be vertellen hoe zij de zorg zien als ze niet meer kunnen genezen. Net als hun naasten en zorgverleners. “Palliatieve zorg beperkt zich niet tot kankerpatiënten en moet zich richten tot alle mensen die niet meer zullen genezen, maar daarom niet onmiddellijk zullen sterven”, zegt Marc Michils.

Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg blijkt dat drie op de vier Vlamingen hun levenseinde en de zorgplanning ervan graag met hun eigen huisarts bespreken. Veel huisartsen vinden die gesprekken echter moeilijk. Een samenwerking tussen de huisarts en specialisten in een ziekenhuis kan een oplossing zijn, ofwel kunnen die gesprekken gevoerd worden door verplegers.