Almaci mag voorzitterschap cumuleren met zitje in parlement

Meyrem Almaci mag haar functie als partijvoorzitter van Groen combineren met haar zitje in het Vlaams Parlement. Almaci heeft daarvoor toestemming gekregen van de politieke raad van de partij. Dat bevestigt partijwoordvoerster Litte Frooninckx.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska had vorig jaar bij de voorzittersverkiezingen bij Groen een decumul op tafel gelegd waarbij de nieuwe voorzitter zijn mandaat niet zou mogen combineren met een zitje in het parlement. Almaci, die het op 19 oktober 2019 haalde van Rzoska, liet toen verstaan dat ze de politieke raad van de partij wilde laten oordelen over de cumul.

Geen bijkomende vergoeding

Dat is intussen gebeurd. “Op een vergadering van 15 februari heeft de politieke raad van de partij de cumul quasi unaniem goedgekeurd”, zegt woordvoerster Litte Frooninckx. Zij voegt er wel aan toe dat Almaci geen bijkomende vergoeding krijgt voor haar gecumuleerd mandaat.

Eerder werd bij de sp.a een gelijkaardige discussie gevoerd over voorzitter Conner Rousseau. Hij kreeg in december 2019 nipt het fiat van zijn partij om in het Vlaams Parlement te blijven.