Bejaard echtpaar dood aangetroffen in woning, alles wijst op familiedrama

Erpe-Mere - Een bejaard echtpaar is woensdagochtend dood aangetroffen in hun woning in het Oost-Vlaamse Vlekkem. De omstandigheden waarin ze om het leven kwamen zijn onduidelijk, maar het heeft er alle schijn van dat het gaat om een familiedrama. De politie en het parket zijn ter plaatse.

De ambulance kwam woensdagochtend rond 9.30 uur toe aan de woning van het echtpaar in de Paardestraat in Vlekkem, deelgemeente van Erpe-Mere. Een 83-jarige man en zijn even oude vrouw werden er dood aangetroffen.

De precieze omstandigheden van het dubbele overlijden zijn nog onduidelijk, maar alles lijkt op een gezinsdrama te wijzen. De man zou daarbij zijn teminaal zieke echtgenote omgebracht hebben, waarna hij zich van het leven zou beroofd hebben.

De politie en het parket zijn ter plaatse voor sporenonderzoek.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be

Foto: dvp