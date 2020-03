Tom Van Grieken trekt streep onder imago Vlaams Belang van eeuwige oppositiepartij

“In 2024 moeten we ‘incontournable’ zijn, maar er mag ook geen enkele twijfel meer zijn over dat het Vlaams Belang goed zal kunnen besturen. Het Vlaams Belang trekt dus een streep onder ons eeuwige imago van oppositiepartij.” Dat was de boodschap van Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken woensdag op de voorstelling van zijn nieuw boek “En nu is het aan ons”.

In het boek schetst Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de afgelopen vijf jaar van de Vlaams Belang-jongerenvoorzitter die na de rampzalige verkiezingen van 2014 voor zijn partij de leiding opneemt van een Vlaams Belang dat voor de goegemeente ten dode was opgeschreven. Hij weet de partij een nieuwe adem te geven en via de sociale media en enkele toevallige en afgedwongen meevallers terug op de kaart te zetten en een opmerkelijke en onverwachte zege bij de parlementsverkiezingen van 2019 te behalen. Vlaams Belang moet voor hem evolueren van een zweeppartij tot een beleidspartij, die in 2024 de Vlaamse nummer 1 moet worden om de kaarten voor de Vlaamse regeringsvorming in handen te krijgen. Tom Van Grieken, En nu is het aan ons, is uitgegeven door De Blauwe Tijger, telt 183 pagina’s en kost 19,50 euro.

