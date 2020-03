Peperdure en nooit gebruikte speeltuin vernield na wedstrijd van Anderlecht: "Een echt dieptepunt"

Anderlecht -

In het Astridpark is afgelopen zaterdagavond een nieuwe speeltuin tot de grond afgebrand na een match van RSC Anderlecht. Vermoedelijk was het een vuurpijl die het ding in lichterlaaie zette. Even voordien was er nog een optocht van de Mauves Army Ultra’s, met Bengaals vuur en vuurpijlen.