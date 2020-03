Europa pakt afvalberg elektrische en elektronische toestellen aan

De Europese Commissie heeft woensdag haar actieplan voor een circulaire economie voorgesteld. Ze wil meer inzetten op hergebruik en hoopt de levensduur van producten te verlengen, onder meer door de afvalberg van elektrische en elektronische toestellen te verkleinen.

“Met het actieplan dat we vandaag voorstellen, willen we de manier waarop producten worden gemaakt helemaal veranderen en consumenten de mogelijkheid bieden om duurzame keuzes te maken, voor hun eigen goed en dat van het leefmilieu”, legt Frans Timmermans uit, die als vicevoorzitter van de Commissie bevoegd is voor de uitvoering van de Europese Green Deal.

Duurzame producten worden norm

Duurzame producten moeten de norm worden in de EU, vindt de Commissie. Producten die op de Europese markt komen, moeten zo ontworpen worden dat ze langer meegaan en gemakkelijker kunnen worden hergebruikt, hersteld en gerecycleerd. Bovendien moeten ze uit zo veel mogelijk gerecycleerd materiaal bestaan.

De Commissie kijkt onder meer naar de steeds groter worden afvalberg van elektrisch en elektronisch materieel. Het is de bedoeling dat toestellen als smartphones, tablets en laptops een langere levensduur krijgen en vaker kunnen worden hersteld. De Commissie denkt ook na over een regeling waarbij oude toestellen terug ingeleverd kunnen worden.

“Eén planeet aarde”

Ook de textielsector, de sector van de plastics, de verpakkingsindustrie en de afvalverwerking bieden veel potentieel. “Er is maar één planeet aarde, maar tegen 2050 zullen we consumeren alsof we er drie hebben”, zegt commissaris voor Leefmilieu Virginijus Sinkevicius. “Met het nieuwe plan zullen we de groene transitie van onze economie versnellen.”