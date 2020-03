Vergeet Haaland, Borussia Dortmund is alweer wild van 15-jarig wonderkind Moukoko: “Straks scoort hij 130 goals in drie jaar”

Borussia Dortmund verdedigt woensdagavond een 2-1-voorsprong in de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen PSG. Alle ogen zijn gericht op Erling Haaland, de goalmachine van de Duitse club van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Intussen ontwaakt bij BVB het wonderkind genaamd Youssoufa Moukoko.

De 15-jarige spits - die geboren werd in Kameroen - maakt al jaren furore bij de jeugdploegen van Dortmund. In het seizoen 2018-2019 deed hij in 28 optredens liefst 50 keer de netten trillen voor de U17 van ‘Die Borussen’. Gek genoeg verloor BVB toen de finale van de eindronde tegen FC Köln met 2-3, ondanks een goal van Moukoko.

Dit seizoen komt de spits van 1m77 uit voor de geel-zwarte U19. Bij zijn debuut in augustus scoorde hij zes keer tegen Wuppertal en dit weekend deed hij tegen Rot-Weiss Oberhausen - in zijn 20ste wedstrijd - voor de 33ste en 34ste keer de netten trillen. Een absoluut record. Daarnaast deelde hij ook al 9 assists uit en scoorde hij vier keer in zeven UEFA Youth League-wedstrijden.

Plannen

Van onwaarschijnlijke cijfers gesproken en dat in een leeftijdscategorie die normaal gezien niet de zijne is. Er werd sinds de aankomst van Moukoko in Duitsland in 2014 - toen hij eerst voor FC St. Pauli ging spelen - dan ook vrij snel getwijfeld aan zijn leeftijd. Na allerlei discussies zag vader Joseph zich drie jaar later genoodzaakt te wapperen met de geboorteakte van zijn zoon. Youssoufa zag op 20 november 2004 het levenslicht in Yaoundé.

“We hebben een plan met hem”, zei BVB-trainer Lucien Favre twee weken geleden nog. “Ik weet nog niet exact wanneer hij ons zal vervoegen. Misschien in maart, maar daarvoor moeten we nog enkele zaken afwachten.”

De Fransman promoveerde dit seizoen al Giovanni Reyna - de 17-jarige ploegmaat van Moukoko bij de U19 - naar het eerste elftal. Voor een officiële oproep van Moukoko is het minstens wachten tot 20 november, wanneer de spits 16 jaar wordt. Het ziet er alvast naar uit dat hij de jongste profspeler bij BVB ooit gaat worden. Die eer valt nu nog te beurt aan Nuri Sahin. Die was in 2005 exact 16 jaar, 11 maanden en 1 dag toen hij debuteerde.

Duitsland of Kameroen?

Moukoko debuteerde al in 2017 voor de U16 van Duitsland en scoorde drie keer in vier interlands. Maar de spits zou in de toekomst het liefst voor Kameroen spelen. Ook al houdt bondscoach Joachim Löw hem naar eigen zeggen in de gaten voor een Duitse selectie. “Iedereen heeft het advies gekregen om te wachten en hem in alle rust te laten ontwikkelen”, aldus Löw.

Moukoko heeft sindsdien dan ook geen interlands meer gespeeld. Op aanraden van zijn club. “Youssoufa is een exceptioneel talent die al op jonge leeftijd is blootgesteld aan een hype”, aldus BVB-jeugdcoördinator Lars Ricken. “We hebben op dat vlak dan ook een stap teruggezet zodat hij zich kan concentreren op belangrijkere dingen, zoals groeien als mens. We willen ook niet perse records breken. Na dit seizoen zal hij 120 of 130 goals gescoord hebben op drie jaar tijd. We willen de last op z’n schouders niet nog groter maken. We willen hem enkel de optie bieden om in de Bundesliga te spelen vanaf de leeftijd van 16 jaar.”

Op dat vlak is de spits uitstekend bezig, al houdt zijn vader zijn voetjes op de grond. “Ik vind hem geen wonderkind. Ik was als kind zelfs beter”, aldus Joseph Moukoko, wiens zoon fan is van Lionel Messi. De Argentijnse superster stuurde Moukoko voor z’n 15de verjaardag een geschenk.