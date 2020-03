Rat zet honderdtal gezinnen zonder stroom

Buggenhout - Een elektriciteitskast in de Krapstraat in Buggenhout heeft het woensdagochtend rond 6.30 uur begeven. Ongeveer honderd gezinnen zaten een tijdje zonder stroom. Oorzaak bleek een rat die in de cabine was geraakt en daar een kleine ontploffing veroorzaakte.

Een technische ploeg van Fluvius ging ter plaatse en voerde een omschakeling uit zodat de meeste gezinnen een uur later opnieuw elektriciteit hadden. De gezinnen in de woningen die rechtstreeks stroom krijgen van de desbetreffende cabine hadden iets meer geduld nodig. Zij hadden opnieuw elektriciteit rond 11.30 uur, toen Fluvius de defecte onderdelen vervangen had.