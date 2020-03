Vlaanderen plant deze legislatuur twaalf nieuwe ecoducten

Naast enkele kleine projecten voor ecokokers of ecoduikers plant Vlaanderen deze legislatuur twaalf nieuwe grote ecoducten en bermburgen over de drukke wegen. Sinds 2016 werden er reeds zes ecoducten gebouwd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove (SP.A).

Reeds aanbesteed en in uitvoering zijn projecten in Bergerven (N711) en Lauwe (E403/A17)). Het project in Meise (A12) is reeds opgenomen in het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO).

Uit de resultaten van de monitoring van de bestaande ecoducten blijkt volgens minister Lydia Peeters dat ze allemaal door de doelsoorten gebruikt worden en dit vaak al zeer snel na de aanleg ervan.

“Ruim aantal diersoorten”

“Waar het in het begin meestal gaat om pionierssoorten (zowel planten als dieren) merken we na een aantal jaren een evolutie naar een stabieler en rijper systeem waarbij sommige soorten het ecoduct duidelijk in hun dagelijks leefpatroon hebben opgenomen. Belangrijk blijkt een goede inrichting van het ecoduct en de directe omgeving en de afstemming op een zo ruim mogelijk aantal diersoorten”.