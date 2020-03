Twee doden bij mogelijk gezinsdrama in Erpe-Mere

Erpe-Mere - In het Oost-Vlaamse Erpe-Mere zijn woensdagmorgen twee lichamen aangetroffen in een woning in deelgemeente Vlekkem. Mogelijk gaat het om een gezinsdrama, maar politie en parket onderzoeken de omstandigheden van de overlijdens nog.

De lichamen werden ontdekt in de woning in de Paardestraat. Het gaat om een man en een vrouw, beiden tachtigers. De omstandigheden van de overlijdens zijn nog niet bekend, maar er werd een wetsdokter aangesteld voor verder onderzoek. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen kan nog geen details bevestigen over de zaak.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.