OVERZICHT. Deze concerten, evenementen en musicals gaan niet door vanwege het coronavirus

Om verdere verspreiding van het coronavirus in ons land tegen te gaan, worden steeds meer maatregelen genomen. Zo kiezen veel universiteiten ervoor om lessen uit te stellen en op die manier te vermijden dat groepen mensen op dezelfde plaats samenkomen. Omwille van dezelfde reden worden ook tal van concerten, musicals en voorstellingen afgelast. Hieronder vindt u een overzicht van de evenementen die niet doorgaan.

LIVE CORONAVIRUS. 90-jarige is eerste Belgische coronadode, 47 nieuwe besmettingen

Muziek

Zowat alle concertzalen waar meer dan duizend mensen binnen kunnen, hebben beslist om de concerten in de maand maart af te gelasten. Dat geldt onder meer voor de AB in Brussel, waar onder meer Tove Lo deze maand zou spelen, maar ook het Sportpaleis en Vorst Nationaal. Daardoor komen grote sterren en bands als Andrea Bocelli, The Script, Elbow en Santana niet naar ons land.

Er wordt op zoek gegaan naar oplossingen met de artiest of groep in kwestie. Dat kan een nieuwe datum zijn - in dat geval blijven de tickets geldig - maar het kan ook een afgelasting met volledige terugbetaling zijn. De organisatoren beloven daar over te communiceren wanneer er duidelijkheid over is.

Studio 100

Zowel de show van K3 in Flanders Expo als de spektakelmusicals in Puurs worden geannuleerd in maart. Wie al een ticket had, wordt binnenkort gecontacteerd om dat om te boeken.

K3-show - Flanders Expo Gent (alle shows in maart gaan niet door)

Daens - Studio 100 Pop-Uptheater Puurs (alle shows in maart gaan niet door)

40-45 - Studio 100 Pop-Uptheater Puurs (alle shows in maart gaan niet door)

Plopsa Indoor vermindert capaciteit

De adviezen van de overheid hebben ook gevolgen voor de indoorparken en -evenementen van Plopsa Group. Daar wordt de capaciteit telkens beperkt tot duizend mensen. De maatregel geldt in ons land voor de parken Mayaland Indoor, Plopsaqua De Panne en Plopsa Indoor Hasselt. Ook het Proximus Theater in De Panne volgt de maatregel, een gepland concert aanstaande zaterdag wordt geannuleerd.

Carnaval Halle en festival van Tommelein uitgesteld

Het carnaval van Halle, dat gepland was van zaterdag 21 tot en met maandag 23 maart, wordt op vraag van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte uitgesteld. Dat hebben burgemeester Marc Snoeck (SP.A) en organisator Halattraction woensdagmiddag bekendgemaakt. Het carnaval van Halle is het grootste in Vlaams-Brabant en trekt jaarlijks enkele tienduizenden bezoekers.

Ook het festival dat de Oostendse burgemeester Bart Tommelein op 23 maart zou organiseren, met optredens van onder meer De Romeo’s en Gunther Neefs, komt er niet. In zijn stad vindt ook seniorenfestival Zilverrock niet plaats. Het Kursaal was uitverkocht, maar zal leeg blijven op 16 maart.

In het West-Vlaamse Poperinge wordt de kindercarnavalsstoet van 20 maart afgelast.

VRT annuleert binnenevenementen

Ook bij de openbare omroep worden evenementen geannuleerd tot 31 maart. Zo gaat megafuif MNM Back to the 90s & Nillies in het Sportpaleis, die normaal op 28 maart zou plaatsvinden, niet door. Hetzelfde evenement vindt plaats op 4 april, daarover is nog geen beslissing genomen.

Het gaat om UrbaNice Battle of talents (donderdag 12 maart in De Centrale in Gent), de eregalerij (donderdag 19 maart in Kursaal Oostende), de smaaktestdag van De inspecteur (zaterdag 14 maart in Leuven) en de finale van De humorklas (woensdag 25 maart in De Werf in Aalst).

Beslissingen over Klarafestival, 30 jaar Samson & Gert, #LikeMe in Concert en Walk the talk zijn nog niet genomen. Bij uitzendingen met publiek, zoals De zevende dag en Vandaag, worden die verder uit elkaar gezet.

bekijk ook

Helpt een mondmasker tegen het coronavirus?

Op deze manier stelt een arts vast of je het coronavirus hebt