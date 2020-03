39 huiszoekingen en 8 arrestaties in onderzoek naar wapenarsenaal in Zwijndrecht

Zwijndrecht - Speurders van de federale gerechtelijke politie zijn vanochtend op meer dan dertig plaatsen in het Antwerpse binnengevallen. Er werden acht personen gearresteerd. De actie kadert in het onderzoek naar een wapenarsenaal dat in april vorig jaar in Zwijndrecht werd aangetroffen.

Voor dag en dauw donderden de speurders van de federale gerechtelijke politie woensdagochtend binnen op 39 plaatsen in en rond Antwerpen maar ook elders in Vlaanderen en in Nederland en Duitsland. Acht personen, zes mannen en twee vrouwen, werden opgepakt. “Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de drugsgerelateerde geweldsincidenten die Antwerpen teisteren”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket Antwerpen.

De huiszoekingen kaderden in een groot onderzoek dat in april 2019 eerder toevallig startte. De hulpdiensten werden toen naar een flat aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht gestuurd, bewoonster Birgit S. (20) had gebeld met de melding dat ze haar teen eraf had geschoten met een handvuurwapen. De opgetrommelde politie doorzocht het appartement en vond er acht handgranaten, zes werkende vuurwapens, een aantal ontstekingsmechanismes, kneedbare explosieven én bijna veertig kilo cocaïne.

S. werd aangehouden en enkele dagen later gaf ook haar vriend, Moufdi R. (27), zich aan bij de politie. In zijn auto vond de politie nog enkele kilo’s cocaïne, een vuurwapen en versleutelde telefoons. Sindsdien zit het koppel in de gevangenis. Birgit S. mocht tussendoor even thuis haar voorhechtenis verderzetten met een enkelband, ze belandde echter terug in de cel omdat ze geprobeerd zou hebben drugs de gevangenis in te smokkelen via een cipier.