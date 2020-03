Uitgeput maar strijdvaardig: Italiaanse verpleegsters posten foto’s van hun harde strijd tegen corona

De uitputtingsslag van de Italiaanse medische wereld tegen het coronavirus kreeg een naam én een gezicht: Elena Pagliarini (40), de verpleegster die werd gefotografeerd, slapend op een toetsenbord aan het einde van haar shift die elf uur duurde. “We zijn allemaal stikkapot, maar blijven samen vechten voor onze patiënten”, aldus Pagliarini in de Italiaanse pers. Ondertussen posten ook andere verpleegsters uitputtingsfoto’s.

Elena Pagliarini was zondagavond om 20 uur beginnen te werken in het Cremora-ziekenhuis, boven Milaan. De plek waar het coronavirus een paar weken geleden in alle hevigheid uitbrak. En ook de plek waar ...