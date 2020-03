Mechelen houdt spoedzitting over heisa bij Kazerne Dossin: “Tijd om duidelijk standpunt in te nemen”

Mechelen - De stad Mechelen houdt op 24 maart een extra raadscommissie Algemene Zaken over de situatie bij Kazerne Dossin. Die komt er nadat dinsdagavond enkele oppositiepartijen gevraagd hadden om vanuit de Mechelse politiek een gezamenlijk standpunt, boven de partijgrenzen heen, te formuleren ten aanzien van Kazerne Dossin. Die organisatie ontvangt dit jaar 40.000 euro van de stad aan werkingsmiddelen, de komende jaren is telkens 25.000 euro voorzien.

“Het is tijd om over meerderheid en oppositie heen een duidelijk standpunt in te nemen over wat wij als stad van Kazerne Dossin verwachten”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling van oppositieleden Hamid Riffi (CD&V) en Thijs Verbeurgt (SP.A). Kazerne Dossin verkeert in zwaar vaarwater nadat maandagavond negen professoren uit de wetenschappelijke raad stapten uit onvrede met het gevoerde beleid. Dinsdag voegde een tiende professor zich aan het rijtje toe.

LEES OOK. Professoren stappen op uit wetenschappelijke raad van Kazerne Dossin

Op de gemeenteraad van 16 december 2019, kort na het ontslag van algemeen directeur Christophe Busch en de weigering van een prijsuitreiking van Pax Christi aan Brigitte Herremans in de gebouwen van Kazerne Dossin, vroeg CD&V al om de middelen die de stad aan Kazerne Dossin toekent te gebruiken als hefboom voor een gesprek over de rol en de toekomst van het museum, zeker in deze tijden van polarisering.

LEES OOK. Michael Freilich (N-VA) over ontslagen in raad van Kazerne Dossin: “Opgeruimd staat netjes”

“De toekomst van de Kazerne Dossin is te belangrijk voor onze stad om dit naast ons neer te leggen. Het is onze taak om te bewaken dat beide doelstellingen, mensenrechten en het verhaal van de holocaust, van het museum behouden blijven”, zeggen ze.

LEES OOK. Herdenkingsplek voor Holocaust of museum voor mensenrechten? Rol van Kazerne Dossin ter discussie nu negen leden van raad opstappen (+)

Beide partijen vragen met spoed overleg over de partijgrenzen heen om na te gaan welke stappen er reeds werden genomen en nog genomen kunnen worden vanuit het stadsbestuur en om zo een gemeenschappelijk standpunt in te nemen als gemeenteraad. Op 24 maart wordt daarom een spoedzitting van de raadscommissie Algemene Zaken bijeen geroepen. De volgende vergadering was eigenlijk pas voorzien voor 21 april.