Na vermoedelijk familiedrama bij koppel tachtigers: “Niemand begrijpt wat er in het hoofd van die brave man is omgegaan”

Vlekkem / Erpe-Mere -

In het Oost-Vlaamse Vlekkem zijn woensdagochtend de lichamen aangetroffen van een bejaard koppel: de voormalige koster Christiaan Van den Steen en zijn echtgenote. Wellicht gaat het om een familiedrama. Het nieuws komt hard aan in de kleine en rustige deelgemeente van Erpe-Mere. “Christiaan had me weleens toevertrouwd dat zijn echtgenote ernstig ziek was en dat het op hem woog.”