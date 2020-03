Dit weten we al over de drie corona-overlijdens in ons land

Sint-Genesius-Rode / Brussel - Er zijn in België al drie mensen overleden aan het coronavirus. Het gaat om een 86-jarige man uit Sint-Genesius-Rode, een 90-jarige vrouw uit het Brusselse en 73-jarige patiënt uit het Brusselse.

Het eerste overlijden werd woensdagochtend bekendgemaakt. Het gaat om een 90-jarige vrouw uit het Brusselse. “De vrouw is maandag opgenomen in het Molière Longchamp-ziekenhuis in Brussel. Ze had ernstige longproblemen”, aldus Hervé Deladrière, medisch directeur van de Iris Ziekenhuizen Zuid op een persconferentie bij de FOD Volksgezondheid met onder andere Maggie De Block, federaal volksgezondheidminister.

“Het was een oudere dame met onderliggende aandoening”, zegt Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano. De vrouw, die in een rusthuis in Brussel verbleef, had al hart- en longproblemen. Pas na haar overlijden dinsdagmiddag, werd bij haar het coronavirus vastgesteld.

In de loop van de namiddag maakte de FOD Volksgezondheid bekend dat er woensdag nog twee slachtoffers waren gevallen. Een van hen is een 73-jarige man die op 4 maart was opgenomen in het Sint-Elisabethziekenhuis in Brussel. Zijn toestand ging snel achteruit en hij overleed woensdag op de afdeling Intensieve Zorg.

Het andere sterfgeval is een 86-jarige bewoner van het rusthuis De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode. Hij overleed woensdagvoormiddag aan de gevolge van het coronavirus. “Sinds kort ging het niet meer zo goed met zijn gezondheid”, zegt burgemeester Rolin. Ook drie andere bewoners raakten besmet.

“De 86-jarige man vertoonde symptomen van griep en enkele dagen geleden werd vastgesteld dat hij positief testte op het coronavirus. Deze voormiddag is hij in het woonzorgcentrum zelf overleden”, zegt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) van Sint-Genesius-Rode.

“De man woonde vroeger met zijn vrouw in een assistentiewoning op de site. Maar omwille van zijn gezondheid moest hij naar het ziekenhuis. Nadien is hij naar het rustoord gekomen in kortverblijf, waar hij vijf weken heeft verbleven. Sinds half februari ging het om een permanent verblijf, maar sinds kort ging het niet zo goed met zijn gezondheid. Uiteindelijk werd duidelijk dat het om het coronavirus ging.”

Hoe de overleden bewoner besmet is geraakt, is onduidelijk. Er is wel een zorgkundige die positief heeft getest op het virus, al is verre van duidelijk of zij de bron is van besmetting. “Deze zorgkundige is meteen in quarantaine geplaatst. Er is nog een andere zorgkundige die lichte symptomen vertoont. Het is nog niet duidelijk of ze het virus heeft, maar toch zit ook zij in quarantaine. We nemen geen enkel risico.”

In het woonzorgcentrum zijn nog drie andere bewoners besmet. “Zij vertonen symptomen van griep, maar rekening houdend met hun leeftijd verkeren ze in goede gezondheid. Ze mogen blijven in het ziekenhuis en vormen geen medisch gevaar, al krijgen ze wel een behandeling”, zegt burgemeester Rolin. “Er moet nu nog een tweede test volgen”, vult woordvoerder Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid . “Maar we gaan er wel van uit dat er in dat woonzorgcentrum nog andere mensen positief verklaard zullen worden.”

Volgens burgemeester Rolin worden in het woonzorgcentrum maatregelen genomen. “Uiteraard zorgen we ervoor dat zij niet in contact komen met andere bewoners. In het woonzorgcentrum zijn alle activiteiten en bezoeken sinds vandaag geschrapt. De bewoners moeten wel niet allemaal op hun kamer blijven.”