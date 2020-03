Cafébaas uit Roeselare riskeert vier jaar cel voor verkrachting van zwakbegaafde jongeren

Roeselare - De uitbater van een café in Roeselare riskeert een celstraf van vier jaar voor verschillende zedenfeiten met kwetsbare jongeren. Hij zou hen gratis drank aangeboden hebben in ruil voor seksuele diensten. Een slachtoffer kreeg daarvoor 150 euro.

De 32-jarige man uit Roeselare is eigenaar van een jongerencafé in het centrum van de stad. Onder zijn cliënteel zijn ook enkele jongeren die in een instelling voor personen met een beperking verblijven. Zij verklaarden dat de cafébaas hen regelmatig seksueel getinte berichten stuurde en om naaktfoto’s vroeg. Hij was ook erg handtastelijk, zo zei een van hen.

“De beklaagde gebruikte telkens dezelfde operandi”, aldus het openbaar ministerie maandag in de Kortrijkse strafrechtbank. “Hij legde systematisch contact met zeer kwetsbare minderjarigen, maakte hen erg gewillig door hen gratis alcohol aan te bieden en manipuleerde hen via berichten. Met verschillende van hen had hij daarna seks. Zij verklaarden later dat zij daar geen toestemming voor gaven.” Een van hen kreeg in ruil 150 euro.

Voor alle feiten samen vorderde de procureur een celstraf van 4 jaar en een boete van 1.000 euro. Ze vroeg ook een beroepsverbod van 20 jaar “aangezien hij zijn job gebruikt om minderjarigen te lokken”. Hij werd vorig jaar nog veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De verdediging betwiste dat het om verkrachting ging. “Er was geen sprake van geweld of dwang”, zo pleitte zijn advocaat. Aan de rechter zei de cafébaas dat hij zich altijd jonger heeft gevoeld dan 32 jaar en dat hij geen kwade bedoelingen had, maar dat hij beter had moeten nadenken. Het vonnis volgt op 25 maart.