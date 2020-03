Twee dertigers gearresteerd voor 1.400 wietplanten in boerderij in Nieuwerkerken

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft woensdag in de stallen van een boerderij in Binderveld (Nieuwerkerken) een professionele wietplantage ontdekt. Speurders van de gerechtelijke dienst vielen woensdagochtend de boerderij binnen. Er stonden in totaal 1.400 wietplanten. De politie kon twee mannen van 38 jaar in de boeien slaan.