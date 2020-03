Voetbalmatchen in België gaan dit weekend gewoon door met publiek

De slotspeeldag van de Jupiler Pro League en de finale van de Proximus League tussen OHL en Beerschot gaan dit weekend gewoon door met publiek. Dat heeft de Pro League woensdag laten weten.

“De Pro League had deze voormiddag contact met zowel de diensten van de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken als dr. Van Ranst”, meldt de Pro League. “De aangekondigde richtlijnen inzake manifestaties in open lucht brengen met zich mee dat geplande wedstrijden dit weekend kunnen plaatsvinden, met de fans in de tribune.”

De Pro League formuleerde wel nog de volgende richtlijnen:

• Het uitgangspunt blijft, meer dan ooit, dat wie ziek is, de wedstrijden van thuis volgt

• De clubs zullen in de wedstrijdorganisatie zo veel als mogelijk ruimtes en momenten vermijden waarbij mensen in gesloten ruimtes zich dicht bij elkaar bevinden.

• Er wordt zo veel mogelijk geopteerd voor drank- en eetstanden in open lucht

• Voor binnenruimtes wordt maximale spreiding van toeschouwers voorzien, zowel in tijd en ruimte en maximale ventilatie

De Pro League en de clubs roepen de fans en de media op om deze zo goed als mogelijk op te volgen.

Elders in Europa worden wel zowat alle voetbalwedstrijden achter gesloten deuren gespeeld of afgelast (lees meer). De Belgische topwedstrijden in de zaalsporten ondervinden ook hinder: de EuroMillions Basket League ligt stil tot 3 april (lees meer) en de volleykraker tussen Aalst en Roeselare wordt zaterdag zonder publiek gespeeld (lees meer).