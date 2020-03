WK-held Tim Krul voor het eerst in vier jaar weer opgeroepen bij Nederland

Tim Krul heeft er sinds het WK van 2014 in Brazilië een aantal bewogen jaren opzitten. De 31-jarige doelman scheurde eind 2015 zijn kruisband en had daarna moeite om opnieuw zijn oude niveau te halen. De blessure betekende ook het voortijdige einde van zijn internationale carrière. Vandaag kwam hier echter verandering in. Nederlands bondscoach Ronald Koeman nam Krul op in de voorselectie voor de oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Spanje.

5 juli 2014. Na 120 minuten spelen staat het nog steeds 0-0 in de kwartfinale tussen Nederland en Costa Rica op het WK in Brazilië. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal besluit Tim Krul vlak voor de strafschoppenreeks in te brengen voor Jasper Cillessen. Krul staat immers bekend als een penaltyspecialist.

Tegen Costa Rica maakt de dan 25-jarige Krul zijn reputatie helemaal waar. Hij stopt twee strafschoppen waardoor Oranje doorgaat naar de halve finale. Heel Nederland draagt Krul op handen. Zijn prestatie staat voor eeuwig in het geheugen van het hele Nederlandse volk gegrift.

Krul komt op het terrein in de kwartfinale tegen Costa Rica. Foto: REUTERS

Anderhalf jaar buiten strijd

Na het WK blijft Krul zijn rol als reservedoelman voor Nederland met verve vervullen. Sporadisch speelt hij eens een oefenwedstrijd. Op 10 oktober slaat het noodlot echter toe in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan. Krul scheurt zijn kruisband en is voor lange tijd buiten strijd.

Het duurt uiteindelijk anderhalf jaar voordat Krul weer zijn rentree op de voetbalvelden maakt. Na een moeizame revalidatieperiode speelt hij zijn eerste officiële wedstrijd op 4 februari 2017. Krul, die al sinds 2006 voor Newcastle uitkomt, speelt intussen op huurbasis voor AZ.

Zowel bij AZ als bij Brighton & Hove Albion, de club waarnaar hij na twaalf jaar dienstverband bij Newcastle in september 2017 de overstap maakt, heeft Krul moeite weer zijn oude niveau te halen. De Nederlandse cultheld zit een heel seizoen troosteloos op de bank bij Brighton. Bij Oranje is Krul al helemaal van de kaart verdwenen.

Ommekeer bij Norwich City

In de zomer van 2018 maakt Krul na één seizoen Brighton de overstap naar Norwich, dat dan uitkomt in de Championship. Het is daar dat de goalie zich voor het eerst in drie jaar weer onbetwist basisspeler kan noemen. Krul kent er een goed seizoen en promoveert met Norwich naar de Premier League.

Ook dit seizoen staat Krul tussen de palen bij Norwich. Hij keept er weer zoals in zijn goede dagen. Afgelopen week was hij nog mee verantwoordelijk voor de uitschakeling van Tottenham in de FA Cup. De bekerwedstrijd eindigde op strafschoppen waarin Krul zich tot absolute held ontpopte. Hij stopte twee penalty’s en de stunt van Norwich was een feit.

Krul stopte twee strafschoppen tegen Tottenham. Foto: REUTERS

De goede prestaties van Krul zijn ook Nederlands bondscoach Ronald Koeman niet ontgaan. Woensdag raakte bekend dat Krul voor het eerst sinds de noodlottige match tegen Kazachstan in 2015 weer in de Nederlandse selectie zit. Een eerste stap richting EK, waar Krul o zo graag naartoe wil, is gezet.