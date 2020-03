Bernie Sanders geeft strijd om Democratische nominatie nog niet op: “Gevaarlijke Trump moet verslagen worden”

De Democratische senator Bernie Sanders heeft woensdag in Burlington in de Amerikaanse staat Vermont gezegd dat hij, ondanks recente verliezen, blijft strijden om de nominatie van zijn partij voor het Witte Huis.

Sanders wil met zijn campagne zeker tot het debat van zondag in Arizona met zijn tegenstrever Joe Biden verdergaan. “Ik wacht dit debat met spanning af”, zei de senator. Daar zal volgens Amerikaanse media geen publiek bij zijn, vanwege de vrees voor het nieuwe coronavirus.

“Progressieve koers”

“Donald Trump, de gevaarlijkste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten, moet verslagen worden en ik zal alles wat in mijn macht ligt doen om dit te bereiken”, aldus Sanders. “Zondag, tijdens het debat, zullen de Amerikanen de mogelijkheid hebben welke kandidaat het best geplaatst is om dit te doen.” Hij begrijpt dat er veel Democraten zijn die denken dat Joe Biden straks meer kans maakt tegen Trump, maar dat is volgens Sanders niet zo.

In zijn toespraak zei Sanders (78) dat zijn ‘progressieve koers’ steun krijgt van een overweldigende meerderheid van de jongeren onder de Democraten, maar ook van dertigers en veertigers. Biden (77) krijgt volgens Sanders vrijwel uitsluitend stemmen van mensen van 65 jaar en ouder. Daarom zou hij niet de persoon zijn voor de toekomst van het land.

I look forward to debating Joe Biden on Sunday night. pic.twitter.com/YEhg9wsQgW — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 11, 2020

Nederlagen

De linkse senator ging sterk van start in de reeks Democratische voorverkiezingen, maar moest afgelopen twee dinsdagen van voorverkiezingen nederlagen incasseren tegen de gematigde vroegere vicepresident Joe Biden.

Bij de voorverkiezingen van dinsdag kon Sanders - Washington is nog niet helemaal geteld - enkel winnen in North Dakota, en bijvoorbeeld niet in Michigan waar hij had gehoopt een comeback te maken. Volgens berekeningen van de gezaghebbende website realclearpolitics.com beschikt hij voorlopig over 709 afgevaardigden op de partijconventie die de nominatie toekent. Vicepresident Joe Biden heeft 857 ‘delegates’ achter zich.