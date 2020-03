Nep-defensieministers veroordeeld tot zware gevangenisstraffen in Frankrijk

Twee oplichters die miljoenen buitmaakten door zich voor te doen als de Franse minister Jean-Yves Le Drian zijn in Parijs veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven en elf jaar, en kregen hoge boetes.

De 54-jarige Gilbert Chikli kreeg de hoogste celstraf en een boete van 2 miljoen euro. Medeplichtige Anthony Lasarevitsch kreeg de gevangenisstraf van 7 jaar en een boete van 1 miljoen. De twee mannen hebben, volgens de rechter, in de jaren 2015 en 2017 allerlei instellingen, stichtingen, invloedrijke personen en mensen uit de media geld afhandig gemaakt door zich voor te doen als minister Le Drian. De meeste operaties gebeurden per telefoon en via internet, maar de twee hadden ook een masker van Le Drian voor hun “communicatiedoeleinden”. De mannen vroegen dringende financiële hulp aan hun slachtoffers en konden zo, volgens justitie, meer dan 50 miljoen euro afpersen.

Vijf andere mannen, tussen 27 en 49 jaar, worden ook vervolgd voor medeplichtigheid. Een van hen werd vrijgesproken en de anderen zullen tussen 15 maanden en 5 jaar gevangenisstraf krijgen. Chikli en Lasarevitsch waren opnieuw een slag aan het voorbereiden toen ze werden gearresteerd. Deze keer gingen ze zich voordoen als prins Albert II van Monaco.

De echte minister Jean-Yves Le Drian was van 2012 tot 2017 minister van Defensie en is nu minister van Buitenlandse Zaken.