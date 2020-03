Trump test nu al zwaar geschut tegen zijn toekomstige tegenstander en heeft maar één optie: op de man spelen

Na de nieuwe dreun die Joe Biden aan Bernie Sanders verkocht, kan hij mogelijk al in mei voldoende kiesmannen hebben verzameld om de nominatie van de Democratische presidentskandidaat in de wacht te slepen. Donald Trump wacht echter niet af en test nu al het zware geschut tegen zijn tegenstander. Erg veel nieuwe inhoudelijke munitie heeft hij niet. Die is ook niet nodig. Trump is op zijn best hij twijfel kan zaaien over de mentale geschiktheid van de tegenstander. Want als die strategie in 2016 werkte, waarom nu dan niet?