Lichtere straf voor Antwerpse ‘tienerterrorist’ die zwangere vrouw in buik trapte

Deurne - Het Antwerpse hof van beroep heeft tienerterrorist’ Siraj E.M. (20) en zijn echtgenote Iza D.H. (23) een lichtere straf gegeven voor het toebrengen van slagen aan een zwangere vrouw in Deurne. Hij wordt veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Zij krijgt een werkstraf van 100 uur. In eerste aanleg hadden ze respectievelijk drie jaar en achttien maanden effectieve celstraf gekregen.

Iza D.H. was op 24 februari 2019 tussen gekomen in een woordenwisseling tussen haar vriendin en de toen dertig weken zwangere Tatiana L. Die laatste had haar vriendin aangesproken over een rondslingerende step in de inkomhal van hun appartementsgebouw aan het Pastoor Holthofplein in Deurne.

De discussie mondde uit in een handgemeen, waarbij wederzijdse slagen werden uitgedeeld. Iza D.H. trommelde ook haar echtgenoot Siraj E.M. op, die meteen met drie vrienden ter plaatse kwam. Hij bekogelde Tatiana L., die net verzorgd werd door twee ambulanciers, met een fietshelm en duwde een van de hulpverleners op de grond, die daardoor zijn pink verstuikte. Daarna gaf hij de zwangere vrouw nog een karatetrap in de buik, die gelukkig geen gevolgen had voor de baby.

De jonge kerel was al eerder met het gerecht in aanraking gekomen. Zo werd hij in een jeugdinstelling geplaatst, nadat hij geprobeerd had naar Syrië te reizen. Als minderjarige maakte hij ook deel uit van een groep zogenaamde ‘tienerterroristen’ die een aanslag planden op het Centraal Station in Antwerpen en op politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang).

Het hof hield bij de strafbepaling rekening met het feit dat Siraj E.M. zich nu al een jaar laat begeleiden door het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en dat hij intussen een andere “ingesteldheid” heeft aangenomen. Het hof vond het daarom beter om een deel van zijn straf met uitstel op te leggen, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij een cursus agressiebeheersing doen en werk zoeken of een opleiding volgen.