Benfica haalt Braziliaan Pedrinho voor 20 miljoen euro

De Braziliaanse aanvaller Pedro Miguel Silva Rocha, beter bekend als Pedrinho, trekt komende zomer voor vijf jaar naar het Portugese Benfica. De 21-jarige rechtsbuiten komt over van Corinthians en kostte 20 miljoen euro, zo liet Benfica woensdag weten.

Benfica laat in zijn mededeling nog weten dat clubs die Pedrinho in de komende vijf jaar willen wegplukken serieus in de buidel zullen moeten tasten. “Hij heeft een vertrekclausule van 120 miljoen euro”, klinkt het bij de Portugezen. De Braziliaanse jeugdinternational sluit op 1 juli aan bij Benfica.

Momenteel is Benfica tweede in de Portugese competitie, met één punt minder dan leider Porto.