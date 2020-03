Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt: “Er zullen ook jonge mensen sterven aan het coronavirus”

Dokter Marc Van Ranst vindt maatregelen die de regering voorstelt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken nuttig, maar is ook van mening dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De viroloog is ook niet verbaasd dat er in ons land mensen - oudere mensen met bestaande gezondheidsproblemen - sterven aan Covid-19, maar waarschuwt dat er uiteindelijk wel verrassingen zullen zijn: “Er zullen ook een aantal jongen mensen, voor redenen die we niet begrijpen, sterven.”