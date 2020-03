Om coronapiek de baas te kunnen: ziekenhuizen overwegen om personeel uit pensioen te halen, ook studenten bieden zich aan om in te vallen

Oververmoeid of ziek personeel: daar vreest men nergens harder voor dan in ziekenhuizen. Daarom bekijken de Vlaamse ziekenhuizen of ze in noodgevallen gepensioneerd medisch personeel kunnen terugroepen. Ook studenten geneeskunde boden zich al aan. “In extreme omstandigheden is het à la guerre comme à la guerre.”

De Vlaamse ziekenhuizen bereiden zich voor op een coronapiek. Zo wordt onder meer bekeken of ze in geval van nood jonggepensioneerd medisch personeel kunnen opvorderen. Ook personeel uit vakantie halen, ligt op tafel. “In extreme omstandigheden is het à la guerre comme à la guerre en moeten we alle mogelijke krachten inzetten”, zegt Marc Geboers, directeur Algemene Ziekenhuizen bij koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Hij wil de “dramatische verhalen uit Italië” kost wat kost vermijden.

Ook hebben twee hogescholen hun studenten geneeskunde aangeboden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Het gaat om de West-Vlaamse Hogeschool Vives en de Hogeschool Odisee. “We hebben dat gedaan na de oproep van minister Beke om een medische reservelijst aan te leggen”, zegt Nancy Boucquez, opleidingshoofd verpleegkunde van de Hogeschool Vives. “We gaan ze niet verplichten, maar rekenen op hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.”

LEES MEER. Uitgeput maar strijdvaardig: Italiaanse verpleegsters posten foto’s van hun harde strijd tegen corona

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vroeg afgelopen zondag in De zevende dag aan alle medisch personeel dat momenteel niet of minder actief is, om zich te melden. Op die medische reservelijst staan intussen 96 mensen. “Het gaat om artsen die net met pensioen zijn gegaan of minder actief zijn”, zegt Joris Moons, de woordvoerder van het AZG. “Ook psychiaters, hematologen en ambulanciers hebben zich gemeld.” Indien nodig zullen die mensen vooral ondersteunende taken uitvoeren, gezien ze door hun leeftijd vatbaarder zijn voor het virus.

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Zorgpersoneel wordt prioritair getest

Om te vermijden dat het zover komt, scherpt het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano de richtlijnen aan. Zorgverleners die symptomen vertonen en werken rond besmette patiënten zullen prioritair getest worden, klinkt het bij het AZG. “Als we straks bij een piek van coronabesmettingen alle artsen en verpleegkundigen met koorts of een snotneus minstens zeven dagen in quarantaine moeten zetten, dan dreigen grote personeelstekorten”, zegt Moons nog. “Op die manier kunnen we onnodige quarantaines en personeelstekorten vermijden.”

Sciensano bevestigt dat de richtlijnen aangescherpt gaan worden, maar kon verder geen commentaar kwijt.

LEES OOK. Uitbraak coronavirus officieel een pandemie: maar wat betekent dat eigenlijk?